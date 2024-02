RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marcelinho Calil, 34, é o oficialmente diretor-executivo da Viradouro, eleito em maio de 2023, mas ele é considerado e atua como presidente da escola de samba campeã do Carnaval do Rio 2024. Habitué dos ensaios, ele tem uma ligação antiga com as agremiações de Niterói, região metropolitana do Rio.

Proprietário de uma associação esportiva em Niterói, ele assumiu a Viradouro nos preparativos para os desfiles de 2017. Os Calil vinham de anos na Acadêmicos do Cubango e de uma meteórica passagem pela Unidos do Porto da Pedra até mudarem de quadra. Eles chegaram e tirarem a Viradouro da então Série A e levaram a escola de volta à elite do Carnaval em 2019. No ano seguinte, a conquista do bicampeonato, após 23 anos de jejum.

Querido pela comunidade, Marcelinho é chamado de "presidente lindo" e "diretor gato" no mundo do samba e nas redes sociais. Educado, ele mantém uma boa relação com outros dirigentes das escolas co-irmãs. Tanto que logo após o anúncio do título de 2024, ele foi cumprimentado e abraçados por vários diretores. Marcelo é casado com Thamires Hauch, influencer e terapeuta holística, e os dois vão ser pais do primeiro filho do casal (um menino), em breve.

Em seu Instagram, Marcelinho costuma postar fotos com Thamires, registros de viagens pelo mundo afora e, claro, da escola Viradouro. Além dos músculos e algumas tatuagens, o dirigente exibiu durante a apuração do Carnaval 2024, na Cidade do Samba, um Rolex GMT-Master II na cor dourado, que custa em torno de R$ 203 mil.