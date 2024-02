SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de fazer sucesso na internet, marcas que têm cinnamon roll como seu carro-chefe começaram a abrir as portas na capital paulista. Nessas casas, a receita de enroladinho de canela não se restringe à sua forma tradicional -há rolls de Ovomaltine, caramelo com pecã, banoffee e até de presunto e queijo.

O confeiteiro Diego Lozano, da escola de confeitaria e doceria homônima em São Paulo, diz que a receita clássica de cinnamon roll é feita com uma massa levemente adocicada, recheada com açúcar mascavo, manteiga e canela.

O roll, também conhecido como bun, é uma espécie de parente versátil do croissant, que pode acomodar recheios doces ou salgados. Por aqui, suas coberturas também passaram a ir além do tradicional açúcar de confeiteiro e cream cheese, incluindo ingredientes como chocolate branco, goiabada e pistache.

É o que se vê na Mooca Buns, que há dois anos abriu a primeira loja física no bairro da região leste após funcionar online. Alexandre Gitti Júnior comanda a marca aolado de sua mãe, Rosane Marini. Eles abriram a segunda unidade no Brooklin, na zona sul, no fim do ano passado."

A gente começou com três sabores, o clássico [R$ 18,90], o de coco, que hoje não é mais vendido, e o de Nutella (R$ 23,90). Depois, incluímos o de doce de leite. Alguns sabores sazonais se tornaram fixos porque as pessoas gostaram muito", afirma Gitti.

A Mooca Buns passou a oferecer também a versão de queijo (R$ 13) após perceber uma demanda do público. A Cinnamon Land, de Leonardo Henrique Oliveira Abreu, tem trajetória parecida. Nasceu fazendo vendas por delivery em 2021 no Tatuapé, na região leste de São Paulo, antes de abrir no ano seguinte em Pinheiros uma loja do tipo "grab and go", isto é, com um sistema em que o cliente paga e leva o pedido.

Numa viagem a Nova York, Abreu visitou a rede Cinnabon, a maior franquia de cinnamon rolls dos Estados Unidos, para colher referências que incrementaram o projeto que ele estava desenhando.

Os sabores mais vendidos da marca Cinnamon Land, que também tem os rolls comoo seu carro-chefe, são o clássico (R$ 12,90) e o de caramelo com noz-pecã (R$ 14,90). "A gente recebe muitos comentários positivos sobre o trabalho", afirma. Uma parte dos clientes, diz ele, conhece a receita de viagens a outros países e recorre à loja para matar a vontade -e, depois, acaba voltando mais vezes."

Para o brasileiro, o cinnamon roll ainda não é comum, mas vai se tornar popular assim como aconteceu com o donut, que hoje é encontrado em lojas em todo lugar", diz Abreu.

Outros sabores da sua loja são chocolate (R$ 13,90), Ovomaltine e torta de limão -esses dois últimos por R$ 14,90.

Karine Boldrini, que abriu há dois anos a Boldri's Cinnamon Rolls com sua esposa, Milena Brito, também afirma ter experiências com clientes que queriam provar os rolls no Brasil após experimentá-los em viagens. "Eu vi quenão havia oferta desse produto no mercado", afirma ela.

Boldrini conta que sua loja, que é voltada ao delivery, está crescendo. No primeiro mês de atividades, em março de 2022, elas venderam 80 unidades do doce. No fim do semestre seguinte, esse número aumentou em 240%, afirma.

Os sabores mais vendidos ali são sem cobertura (R$ 14,90), baunilha (R$ 15,90), ganache de chocolate ao leite (R$ 15,90) e doce de leite (R$ 15,90).

Aberta em 2020, a Bakebun Bakery hoje tem três lojas físicas depois de ter se lançado em plataformas de delivery."

Comecei o planejamento durante a pandemia, depois de ver que não tinha loja especializada em cinnamon roll", diz João Mazzer, dono. Apesar do negócio ser de nicho, ele afirma que cerca de 80% dos clientes voltam a comprar da marca depois de experimentar o roll. Mas as vendas, afirma, são sazonais e costumam crescer durante os meses de temperatura mais fria.

A Bakebun começou com sabores doces, mas assim como aconteceu com outras marcas, os clientes demonstraram interesse por sabores salgados. A loja, então, desenvolveu os sabores queijo minas meia cura (R$ 9,90) e presunto combinado com o mesmo queijo (R$ 9,90). Os sabores mais vendidos, afirma Mazzer, são o clássico, oferecido com a cobertura feita com cream cheese (R$ 18,90), e caramelo caseiro com noz-pecã (R$ 20,90).

Além de casas especializadas, o cinnamon roll faz sucesso em endereços como a Na Janela, padaria artesanal que abriu há poucos meses em Higienópolis -ali, só a versão clássica do doce é encontrada.

O confeiteiro Diego Lozano acredita que a popularização de receitas no Instagram pode ter dado um empurrão para firmar essa tendência."

Isso atrai a atenção do brasileiro, que já gosta de doces americanos, como o cupcake", diz. "A moda dos recheios diferentes tem todo um apelo para despertar a atenção."Veja a seguir onde comprar ou encomendar cinnamon rolls em São Paulo.

*

BAKEBUN BAKERY

R. Herculano de Freitas, 300, Bela Vista, região central, tel. (11) 94273-9459. @bakebunoficial.

Ter. a dom., das 9h às 21h (ou até as fornadas acabarem).

BOLDRI'S CINNAMON ROLLS

Vendas por iFood e WhatsApp,Tel. (11) 96301-0056. @boldris.rolls

CINNAMON LAND

R. Cardeal Arcoverde, 2.190, Pinheiros, região oeste. Ter. a dom., das 12h às 19h @thecinnamonland

CINNAROLLS

Shopping Golden Square. Av. Kennedy, 700, piso L3, 312, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo.

Delivery e retirada por WhatsApp: (11) 948801957. @cinnarollbrasil

MOOCA BUNS

Loja Mooca. R. Tabajaras, 551, Mooca, região leste.

Loja Brooklin. R. Flórida, 1.406, Brooklin, região sul.

Ter. a dom., das 13h às 21h. @moocabuns. moocabuns.com

NA JANELA PADARIA ARTESANAL

R. São Vicente de Paulo, 603, Higienópolis, região central. tel (11) 93393-4824.

De seg. a sáb., das 8h às 19h; dom., das 8h às 14h.@najanelapadaria