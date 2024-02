SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Matheus Ceará anunciou, neste sábado (17), que se demitiu do SBT depois de 12 anos na emissora. Ele era uma das figuras mais conhecidas do programa "A Praça É Nossa", um dos mais tradicionais dedicados à comédia no país.

O anúncio foi feito pelo próprio comediante, em uma postagem nas redes sociais, que assumiu a forma de uma carta aberta a Carlos Alberto da Nóbrega, o apresentador da atração.

"Essa talvez seja até hoje a decisão mais triste que tomei na vida me desligar de uma emissora tão grande de um programa tão grande e o mais dolorido de você. Acredito que a amizade continua a mesma, mas sem os risos na hora da Gravação sem as fofocas de camarim, sem muita coisa", ele escreveu.

Desde 2012, Ceará integrava o elenco fixo do programa "A Praça É Nossa", fazendo piadas sobre diferentes temas ao lado de Nóbrega, naquele famoso banco de praça. Ele encarnava um personagem de um retirante nordestino, vestindo um chapéu de cangaceiro.

Sua popularidade se deve muito aos quase 6 milhões de seguidores que acumula no Instagram. Ele conheceu o sucesso muito antes, desde que, em 2008, participou do Festival de Piadas, no "Show do Tom", exibido na época na Record. Antes de ir para o SBT, Ceará ainda conquistou o primeiro lugar no quadro "Quem Chega Lá", do Domingão, apresentado por Fausto Silva na Globo.

