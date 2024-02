SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - John Travolta completa 70 anos neste domingo (18). O ator, conhecido por atuações em clássicos como "Os Embalos de Sábado à Noite" (1977) e "Grease" (1978), enfrentou um certo ostracismo em Hollywood após o sucesso retumbante desses filmes.

Ele mesmo já declarou que foi "Pulp Fiction" (1994) que o colocou de volta no patamar de "filmes que são levados a sério". O longa de Tarantino não só foi levado a sério como rendeu a Travolta uma indicação ao Oscar na categoria melhor ator. No filme, viveu o mafioso Vincent Vega, e uma das cenas do personagem deu origem ao famoso meme "Travolta confuso".

Além da atuação, ele é apaixonado por aviação e é piloto de avião desde os 22 anos. Em 2010, veio ao Brasil conduzindo o próprio Boeing 707 e já disse que São Paulo é um de seus cinco lugares preferidos no mundo para voar, "por causa dos arranha-céus". Confira na galeria outros fatos e curiosidades sobre o aniversariante do dia.