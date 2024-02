SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os quatro integrantes dos Beatles vão ganhar filmes separados sobre suas vidas e carreiras, de acordo com informação divulgada nesta terça (20) pelo site Deadline. O diretor de todos será Sam Mendes, cineasta de "1917" e "Beleza Americana".

Esta é a primeira vez que Paul McCartney, Ringo Starr e as famílias de John Lennon e George Harrison abrem suas histórias de vida e direitos musicais para o roteiro de um filme. De acordo com o site, as narrativas dos filmes serão interconectadas, contando a história da banda mais famosa do pop a partir de quatro pontos de vista diferentes.

"Este projeto surge de uma ideia que Sam teve há mais de um ano, e é uma prova de seu brilho criativo e poder de persuasão que Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon e Olivia Harrison responderam com muito calor e entusiasmo assim que ele falou com eles", disse a produtora Pipa Harris, parceria profissional do cineasta.

A data de estreia dos filmes está prevista para 2027. A ordem será definida mais próxima ao lançamento.