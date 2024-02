SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gretchen passa por uma cirurgia de retirada de útero nesta terça-feira (20). A cantora foi diagnosticada com adenomiose, doença que faz com que o órgão aumente o equivalente a uma gravidez de 20 semanas, e optou pela operação para concluir o tratamento.

Nesta manhã, antes do procedimento, ela compartilhou vídeo nas redes sociais no Blanc Hospital, onde chegou para internação. A cantora escreveu que já havia realizado uma cirurgia plástica no mesmo hospital.

Gretchen tranquilizou seus fãs quanto à natureza do tumor: "Estou indo fazer essa cirurgia de adenomiose, exatamente porque eu me cuidei, eu fiz todos os acompanhamentos, é benigno". Ao Gshow, ela disse que sentia dores abdominais e inchaço.

Gretchen inicialmente decidiu optar por terapias hormonais mais suaves. Contudo, após um ano de tratamento, sua ginecologista percebeu que a solução mais adequada seria remover o útero.

A rainha do bumbum disse que, após o procedimento, precisará passar um mês em repouso em São Paulo. "Estou muito confiante e sempre encorajo as mulheres a cuidarem de si mesmas. Cuide-se!", alertou.