SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Glen Powell e Sydney Sweeney, protagonistas da comédia romântica "Todos Menos Voce", querem trabalhar juntos mais uma vez.

Glenn deu uma entrevista no tapete vermelho do SAG Awards para a Variety, e falou sobre a conexão que criou com a colega. "Quando você encontra alguém com quem realmente se sintoniza, Sydney é tão fácil de trabalhar e tão divertida. Definitivamente estamos tentando encontrar a próxima coisa. Por favor, nos envie todos os roteiros que você tiver", disse.

O ator continuou rasgando elogios para Sydney, que ficou conhecida mundialmente após estrelar a série "Euphoria". "Ela lê de tudo, a propósito, em tempo recorde. Ela é a leitora mais rápida que eu já conheci. Eu sou um pouco mais lento, mas estamos lendo de tudo e tentando ver o que faz sentido, o que pode se tornar algo que o público vai responder".

Powell e Sydney interpretaram Ben e Bea na comédia romântica que chegou nos cinemas brasileiros em janeiro de 2024. Eles são inimigos que acabam se aproximando durante um casamento. Desde o lançamento, o filme arrecadou 87 milhões de dólares nos Estados Unidos e quase 192 milhões em todo o mundo.