SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "As Five", as cinco amigas que se conheceram durante um pane no metrô de São Paulo, enquanto uma delas entrava em trabalho de parto, quebram tabus adolescentes na televisão brasileira desde 2017, quando estrearam em "Malhação - Viva a Diferença" (2017-2018). Com o fim da novela teen, a trama das estudantes virou série do Globoplay e, após duas temporadas, o desfecho das garotas chega nesta sexta (1) ao streaming.

"'As Five' sempre teve compromisso com a verdade. Mesmo que essa verdade fosse um tabu, difícil de retratar na TV", diz Daphne Bozaski, que interpreta Benê. Para honrar o compromisso, a nova temporada traz novos desafios e surpresas para cada uma das amigas.

Criada e escrita por Cao Hamburger, o spin-off foi anunciado três anos após o fim da temporada de "Malhação" que mais fez sucesso antes do fim da programação em 2020. Durante entrevista coletiva para a imprensa nesta terça-feira (27), as atrizes enalteceram os fãs, sem os quais não haveria série para contar história.

A direção-geral da temporada é de Rafael Miranda, mesmo diretor de "Malhação - Viva a Diferença".

TINA

Tina (Ana Hikari) engata relacionamento com Glauber (Elzio Vieira), ex-funcionário do restaurante de seu pai. Enquanto vive o romance, ela admite ter problemas com o alcoolismo e começa a participar de reuniões do Alcoólicos Anônimos.

"Foi um baita desafio. É um assunto super delicado e tínhamos a responsabilidade de tratar da forma certa. Não queríamos reforçar os estereótipos que pessoas com dependência química passam", disse a atriz. Ela contou que frequentou grupos de reabilitação, conversou com pessoas em tratamento e profissionais para viver a personagem e retratá-la de forma "humanizada" na trama.

KEYLA

Samuel de Assis, de "Vai na Fé", será o par romântico de Keyla (Gabriela Medvedovsky) na nova temporada. "Pela primeira vez eu vi a Keila respirando aliviada, depois de uma sequência de muitos perrengues. O personagem do Samuel vem para tranquilizá-la", diz Gabriela, ainda que a personagem enfrente um impasse com a amiga e sócia Tina por estar misturando amor e negócios.

BENÊ

A adorada personagem de Daphne Bozaski, que inseriu uma garota dentro do espectro autista na tela da Globo, enfrenta agora desafios no mercado de trabalho. A atriz diz que, desde o começo, se apaixonou por Benê e contou como é importante retratá-la na nova fase: "Eu queria vê-la dentro da sociedade, interagindo com pessoas não autistas. Até então, ela estava bem segura, dando aulas de piano. E agora, no mercado de trabalho, ela vai para a publicidade, que é um mercado muito caótico".

Daphne relembra a recepção do público em 2017 e diz como a personagem se desenvolveu: "A sociedade estava pronta para falar sobre isso. Eu ficava com receio de continuar essa história, qual caminho ela seguiria na vida adulta. Naquela época, não falávamos tanto sobre isso, mas fomos abordando temas que foram cada vez mais falados".

A vida amorosa de Benê estará movimentada, num impasse entre seus dois ex-namorados. Guto (Bruno Gadiol) retorna para sua vida oferecendo-lhe uma oportunidade de trabalhar numa agência de publicidade e Nem (Thales Cabral) a convida para um projeto musical.

LICA

Manoela Aliperti não conteve as lágrimas ao falar sobre o fim de Lica, que vivia romance lésbico com a personagem de Giovanna Grigio, Samantha, em "Malhação".

"Eu sinto que a Lica abriu caminhos para discutir assuntos importantes sobre a representatividade. O Rafael (Miranda) teve coragem de colocar ela com a Samanta e com todas as pessoas que ela beijou durante a novela", diz a atriz.

Manoela contou que encontra fãs da série que narram suas histórias de amor, incentivadas pela personagem. "É muito emocionante quando alguém abre seu relato. Como ator, é uma sensação de dever cumprido", disse ela, emocionada.

Na nova temporada, ela se reconcilia com Maura (Tamirys O'hanna), mas o relacionamento entre as duas solta faíscas.

ELLEN

Após enfrentar um episódio de racismo na temporada anterior, Ellen (Heslaine Vieira), precisa lidar com seus sentimentos, algo estranho para a "garota da matemática".

A série chega à sua temporada final, mas as atrizes dizem que não enxergam o fim das personagens como definitivo, já que -adiantando- elas não acabam em final feliz. "Agora é o momento de encerrarmos para a gente crescer. Mas muita coisa pode acontecer e elas podem se reencontrar", disse Daphne. "Como seria 'As Five' na terceira idade? Se convidarem a gente vai", finalizou a atriz.

Os oito episódios da série estreiam nesta sexta-feira (1) no Globoplay. O primeiro fica aberto a não-assinantes.