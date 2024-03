RIO DE JANEIRO, RG (FOLHAPRESS) - Thiaguinho foi vocalista do Exaltasamba de 2003 a 2012 e já são quase 12 anos que ele segue em carreira solo, mas só agora um fato curioso veio à tona. O cantor teria perdido a carteira de identidade no final dos anos 2000 e o documento, que tudo indica ser verdadeiro, acabou sendo encontrado durante o último Carnaval pela banda Pagode do Coxa, em Natal, Rio Grande do Norte.

"Thiago André Barbosa.... nascido na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, no dia 11 de março de 1983. Vocês conhecem esse rapaz? Se conhecem, conte aqui para nós. Estamos querendo devolver o documento que achamos. Alô, Thiago André entre em contato", brincou João Victor, que é um dos integrantes do grupo de pagode da capital potigar.

Empolgados com a possibilidade de conhecer o cantor, o grupo contou para os seguidores sobre a coincidência de contratar os serviços de um motorista de van que, no passado, transportou o Exaltasamba pela cidade e tinha guardado a RG do sambista encontra dentro do veículo.

"Gente! O motorista era o mesmo, mas a van, claro, que não é a mesma da época (risos)", respondeu João Victor ao ser questionado se ele tinha achado o documento no chão do automóvel : "Ele [o motorista] diz que transportou o Exaltasamba após ter achado no carro. Guardou o RG de lembrança. É uma identidade antiga e, provavelmente, ele deve ter feito outra. Mas, espero que o Thiaguinho tenha interesse em ter esse documento de volta. Seria maravilhoso", completou.