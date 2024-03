RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A morte do maior jogador de futebol de todos os tempos aconteceu em dezembro de 2022 e virou notícia em todo mundo, mas só agora Nicole Bahls diz ter descoberto que Pelé morreu. A modelo e a apresentadora ficou em choque com a descoberta que aconteceu durante Colônia Bahls, seu programa disponibilizado no YouTube do Multishow.

A ex-panicat comandava uma dinâmica chamada "Quem Sou Eu?" com a participação de Zé Vaqueiro, Patrícia Ramos, Samira Close e Lexa. Na brincadeira, os convidados pegavam uma carta e fazem perguntas sobre a identidade de uma celebridade. "É homem, não é cantor e também não é ator. Sou branco?", questionou Samira Close. "Não", respondeu todos. "Estou vivo?", quis saber a comunicadora .

Nicole, que tinha enfrentado um problema com a tradução em inglês na última CCXP, foi a única que mandou: "Está vivíssimo, o Rei?". Ela então ficou surpresa com a resposta negativa dos colegas de bancada. "Meu Deus! Não estava sabendo, não. Tadinho. Sério? Tadinho, não sabia", acrescentou, levando o grupo às gargalhadas.

Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em decorrência de complicações de um câncer no cólon, descoberto durante um exame de rotina em setembro de 2021.

Não demorou muito para que o vídeo viralizasse entre os internautas. No X, antigo Twitter, diversos usuários reagiram a suposta gafe de Nicole. "Tendo crise de riso com o vídeo da Nicole Bahls dizendo que o Pelé está vivíssimo. Pelo amor de Deus", escreveu uma seguidora. "Socorro, Nicole", completou outro fã.