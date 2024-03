SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com apenas 200 metros de extensão, a rua Pais de Araújo se tornou um corredor gastronômico no Itaim Bibi. Localizada entre duas das principais vias do bairro da zona oeste, Pedroso Alvarenga e Tabapuã, concentra uma dúzia de restaurantes, bares e cafés, muitos deles abertos nos últimos meses.

Tranquila e arborizada, tem atraído chefs renomados, como o espanhol Oscar Bosch, dono de quatro negócios na capital paulista, e Thomas Troisgros, filho de Claude Troisgros. Um dos primeiros nomes conhecidos a se mudar para lá foi Luiza Hoffmann, que abriu o Atto em 2022.

"No começo, tinha um pouco de receio porque a rua era bem residencial e parada, mas vi muito potencial, porque ela fica no centro do Itaim. Depois, não tive dúvidas de que ia explodir aqui", diz a chef. Ela escolheu um imóvel especial, que foi casa da atriz Cacilda Becker, dama do teatro nacional.

A rua fica ainda a dois quarteirões da avenida Faria Lima, importante rota financeira, e atrai funcionários de empresas da região, que enchem os salões no almoço. À noite, o cenário muda e fica agitado para o happy hour e jantar.

A seguir, veja o que visitar na Pais de Araújo, a primeira via a participar de uma série de reportagens da Folha de S.Paulo dedicada a ruas paulistanas que se destacam pela sua história ou pelas novidades.

1. MAGÔ

É um dos restaurantes mais antigos da rua, em funcionamento há sete anos. Combina as culinárias japonesa e italiana e serve pratos à la carte e omakassê (de R$ 123 a R$ 238) em um salão colorido, de decoração instagramável. Do lado italiano, o carro-chefe é o risoto, como o nero (R$ 96), preparado com tinta de lulas e pesto de rúcula. Um bar na entrada aquece a noite e serve drinques, saquês e vinhos.

R. Pais de Araújo, 185, @magorestaurante

2. JUST A BITE

O menu lista pratos para compartilhar de pegada saudável -o combo com três opções sai a R$ 70. Caso do meio oriente: placa de sementes com homus, coalhada, couve-flor e crocante de girassol. A casa foi aberta em agosto pela nutricionista Helô Guarita com receitas da chef Ana Soares.

R. Pais de Araújo, 171, @justabite_sp

3. SANTO GRÃO

É a novidade mais recente do endereço. A cafeteria saiu da rua Jerônimo da Veiga e se mudou para a Pais de Araújo no mês passado. A maioria das mesas fica na varanda, sob a sombra de uma figueira. No menu all-day há pratos, doces, salgados, drinques e cafés.

R. Pais de Araújo, 163, @santograo

4. CALA DEL TANIT

O chef espanhol Oscar Bosch abriu seu restaurante dedicado aos peixes e frutos do mar em setembro. O peixe do dia assado é servido inteiro com lascas de alho, galette de batata e carpaccio de tomates marinados (R$ 220 para dois).

R. Pais de Araújo, 147, @caladeltanit

5. T.T. BURGUER

É a primeira filial paulistana da hamburgueria do chef Thomas Troisgros, criada no Rio em 2013. O favorito do público do Itaim é o goiabacon, montado com blend de angus, cheddar, geleia de cebola, bacon e ketchup à base de goiaba. Sai por R$ 53 com fritas.

R. Pais de Araújo, 137, @t.t.burger

6. DAVVERO

A sorveteria prepara gelatos como de pistache, chocolate belga e frutas vermelhas. O copo pequeno com dois sabores e uma bolachinha artesanal de castanhas sai a R$ 18,50.

R. Pais de Araújo, 129, @davverogelato

7. METTA

Especializado em saladas, o restaurante foi aberto em 2018, um dos primeiros a aparecer ali. O cliente monta a receita combinando ingredientes variados, por R$ 65, ou escolhe entre sugestões prontas.

R. Pais de Araújo, 119, @mettarestaurante

8. LA BARRA

Fundada por amigos peruanos, oferece receitas típicas deste país, como chaufa, ají de galinha, lomo saltado e ceviche, servido em oito versões por preços de R$ 26 a R$ 64.

R. Pais de Araújo, 111, @labarraitaim

9. HON MAGURO

Aberto há dez meses, o restaurante japonês tem como especialidade o bluefin, espécie nobre de atum. A sugestão com três sushis de diferentes partes do peixe custa R$ 140.

R. Pais de Araújo, 77, @hon_magurobr

10. BOATO

O salão do bar badalado ocupa a esquina com a rua Pedroso Alvarenga, onde fica a entrada. Serve pratos e petiscos, mas o destaque são os drinques autorais do bartender Spencer Amereno, ex-Frank.

R. Pais de Araújo, s/nº, @boato

11. GOSTIN

Em operação desde outubro no térreo de um apart-hotel, oferece menu-executivo (R$ 64,90) com receitas como nhoque com filé-mignon e fonduta de parmesão.

R. Pais de Araújo, 168, @gostingastrobar

12. ATTO

A chef Luiza Hoffmann prepara uma comida afetiva. A dica é provar a fraldinha cozida por seis horas na cerveja preta, servida com legumes na brasa e aligot de mandioca com queijo meia cura (R$ 108).

R. Pais de Araújo, 138, @atto.restaurante