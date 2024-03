ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A demora das duas ligas de clubes de futebol do país (Libra e Liga Forte União) para definir como e para quem irão vender os direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029 passaram a incomodar patrocinadores do futebol da Globo.

A insatisfação dos investidores com a indefinição foi explanada para membros da área de esporte da emissora em reunião na última quinta-feira (29). Parceiro antigo, o banco Itaú, patrocinador das transmissões da Globo desde 1992, é das empresas mais incomodadas com a situação.

Representantes da instituição financeira admitem que, sem saberem em que pacote de jogos vão anunciar, fica difícil começar a negociar espaços publicitários para as transmissões a partir de 2025.

Mesmo com anúncios oficiais apenas em outubro ou novembro, a Globo começa a negociar a venda do pacote comercial do futebol de forma bem antecipada ?isso só é possível porque a emissora sabe o que vai vender com muita antecedência.

Até os dias de hoje, o pacote publicitário do Campeonato Brasileiro é o mais rentável da televisão brasileira, com arrecadação pouco acima dos R$ 2 bilhões.

Na Globo, o incômodo maior é com a Libra. A liga de times que conta com Flamengo e Palmeiras aceitou inicialmente a proposta de R$ 1,3 bilhão feita pela empresa no mês passado, mas não enviou qualquer documento ou sinalização de contraproposta para as negociações de fato começarem.

Na Libra, a demora é considerada culpa de Corinthians e Santos, que resolveram não seguir em frente em negociações com a Globo antes de ouvir propostas da Liga Forte União.

No mercado, a interpretação é que o Corinthians quer barganhar mais dinheiro com Libra e Globo, para ter um pagamento o mais próximo possível do Flamengo. Já o Santos se preocupa por estar em crise e não ter fonte de receitas com campeonatos.

A Globo já avisou a Libra e Liga Forte União que tem um teto de gasto com direitos do Campeonato Brasileiro. A emissora não vai pagar mais que R$ 2 bilhões pelos direitos.

Ou seja, se fechar com a Libra, a Globo só terá R$ 700 milhões no orçamento para conversar com a Forte União. Só com a Libra, a Globo consegue manter o seu atual pacote de TV aberta.

Vale ressaltar que a Globo recusou uma primeira pedida da Forte União, que avaliava os seus jogos em R$ 1,4 bilhão. A intenção da LFU é dividir seus jogos para arrecadar mais. SBT e Warner já fizeram sondagens.