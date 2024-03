SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo foi desclassificada do BBB 24 (Globo) após violar uma regra do programa. Na madrugada, Davi acusou a cantora de ter batido em sua perna enquanto ele dormia.

A cantora foi chamada ao Confessionário pouco tempo após o Raio X e não retornou.

A sua desclassificação foi assunto entre alguns famosos nas redes sociais.

Deborah Secco:

"Nossa, seria mt melhor os dois batendo no paredão e ele a eliminando. Agora todo mundo fica contra ele de novo? eu entendo o ponto do Davi. Tb acho que se ele fizesse o mesmo, estariam em cima dele! mas nossa, não imaginei que essa expulsão aconteceria ???? #BBB24"

Gil do Vigor

"Gente? Expulsaram a WANESSA?"

Dado Dolabella

"Chocado, perplexo!! Não vejo motivos pra expulsão, nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa, mas se isso aconteceu foi o melhor para ela. Estou indo para o Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar."

A Globo divulgou o seguinte comunicado:

Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.