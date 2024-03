SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cancelamento do show de Dove Cameron no Lollapalooza deixou os fãs da artista revoltados. O festival está previsto para acontecer de 22 a 24 deste mês.

No entanto, no final de fevereiro, a artista americana de 28 anos alegou que não viria mais por motivos pessoais, gerando revolta em seus fãs. A página Dove Cameron Brasil, dedicada a notícias da artista, publicou um comunicado em que afirma a decisão de encerrar o site.

"Após 10 anos de site, devido aos últimos acontecimentos, decidimos dar um hiatus nas atividades do Dove Cameron Brasil. Acreditamos que seja a melhor decisão a ser tomada no momento", diz a nota.

Nos últimos dias, os fãs se mostraram chateados com Dove. "É normal cobranças e exigência de posicionamento e devem continuar sendo feitas. Acreditamos que por todas as fã bases que já sofreram com este tipo de situação (e infelizmente ninguém está livre)", escreveram em um tuíte do dia 28 de fevereiro.

"Tirando o dia off das gravações do álbum e mostrando estar muito sentida com o cancelamento dos shows na América Latina, Dove Cameron foi flagrada na Disneylândia com o namorado", falou outra nota, postada no sábado (2).