SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tati Machado foi a eliminada deste domingo (3) no The Masked Singer Brasil (Globo).

A artista usava a fantasia de Dona Formiga. No duelo final, ele enfrentou a Sereia e a MC Porquinha e e foi escolhida pelos jurados para deixar a competição.

José Loreto, Taís Araújo, Sabrina Sato e Paulo Vieira acertaram que a apresentadora estava por trás da fantasia.

"Não sei se posso chorar, tô com muita vontade. Foi a maior experiência da minha vida. Tô muito feliz de estar aqui. Fiquei feliz de ser descoberta pelo Paulo desde o começo. O que eu vivi aqui, nunca vivi nada parecido. Mesmo com todo o cansaço. Cantei músicas alegres que me representam e ao mesmo tempo emocionam", disse Tati.

Tati Machado

Ela disse que "sentiu seu pai" cantando com ela.

Tati disse que a coisa mais difícil e desafiador foi cantar e conciliar o trabalho com o reality.

QUEM É TATI MACHADO

Tati estreou na TV aberta no Se Joga, em 2019, comentando bastidores de novelas e celebridades.

Na sequência, ela participou de outros programas como o "É de Casa" e o "Encontro".

Em março de 2023, ela começou a comentar o Giro BBB no Mais Você. Também apresentou o Encontro durante as férias de Patrícia Poeta.