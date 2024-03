SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e influenciadora Bianca Andrade, 29, assumiu o namoro com o modelo italiano Luca Daffrè. Neste domingo (3), ela compartilhou fotos e vídeos com ele nas redes sociais e escreveu: "Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim tem medo de se entregar e outra tem certeza que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei."

Com a notícia, Boca Rosa, como é conhecida, acabou com rumores de que estaria voltando com o ex, o influenciador e ex-BBB Fred, apelido de Bruno Carneiro. A internet especulava sobre uma suposta volta dos dois, que são pais do pequeno Cris, 2.

Dona da marca de maquiagem Boca Rosa, a empresária está fazendo um intercâmbio na Europa, estudando inglês em Londres, na Inglaterra. Ao contar sobre o novo namoro, ela disse que, na Itália, os dois foram conhecer um restaurante de um amigo de Daffrè e que tudo "parecia cena de filme".

"Toda bobinha apaixonada", escreveu. "Até o jeitinho dele de piscar eu acho bonitinho. Paixão é uma coisa doida, né?". Luca Daffrè, em seu Instagram, compartilha trabalhos como modelo fitness e também como DJ.

Ela, brasileira, e ele, italiano. Bianca também compartilhou cenas dos dois ensinando e aprendendo a língua um do outro. "Ele tá aprendendo português no Duolingo e não faz o menor sentido as coisas que ele tá aprendendo", disse.

A influenciadora disse estar feliz. "Parece coisa de filme, mas foi exatamente o que eu mentalizei. Vou aceitar e ser feliz um pouquinho. Obrigada, universo."