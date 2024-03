SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef Onildo Rocha buscou itens do café da manhã brasileiro para montar o menu do novo brunch do restaurante Notiê. A cozinha fica no terraço do shopping Light, no Espaço Priceless, que reúne ainda seu outro restaurante, o Abaru, e tem vista para o centro de São Paulo.

A refeição será servida aos domingos, das 11h às 15h, e custa R$ 129 por pessoa. Chegam à mesa itens como pães, entre eles brioche de milho, pão de queijo com queijo da serra da Canastra e telha de polvilho, acompanhados de geleia de frutas vermelhas e requeijão feitos na casa, manteiga e mel da Mbee.

O ingrediente é servido também com queijo-coalho. Uma tábua de frios traz presunto e peito de peru artesanais, picles do dia, que pode ser de cenoura e maxixe, e queijos brasileiros da fazenda Atalaia.

Os ovos podem ser mexidos, estalado ou perfeito -estes últimos acompanham fonduta de queijo ou creme de milho.

Do lado doce, prova-se de bolo de cenoura com cobertura de chocolate e banana bread, que leva pedaços de chocolate, além de uma cesta de frutas da estação acompanhada de iogurte natural e granola.

Para beber, as opções são café coado com grãos da Orfeu, leite e chá de hortelã, além de um drinque feito com uísque, café, licor Baileys e vermute, finalizado com cacau em pó.

É possível ainda pedir itens do cardápio à la carte, como sucos, tapioca, cuscuz e pratos para o almoço. Assim como o menu do restaurante, que muda pautado por pesquisas feitas por Onildo em todo o país, a ideia é que o brunch vá sendo renovado com o tempo. Reservas são feitas pelo site.