SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriela Loran, 30, fez um desabafo íntimo sobre como se sentiu após procedimento.

A atriz que deu vida a Luna, na novela "Cara e Coragem", viajou no final do mês de janeiro para fazer uma cirurgia genital na Tailândia, que é referência mundial no procedimento. Ela foi acompanhada do marido, Antônio Beato, 19.

"Eu escolhi a Tailândia para renascer", começa Gabriela em um vídeo emocionante em seu perfil no Instagram. Nas imagens, ela mostra registros do pré e pós cirúrgico e visitando pontos turísticos do país do sudeste asiático.

A sensação era de voltar para casa, meu corpo templo mudou, mas a minha mente não. Tudo mudou. E, ao mesmo tempo, a sensação era a de que sempre fui assim. (...) Parece que despertei de um sonho, mas agora ele segue sendo real. Eu mergulhei no mais fundo que existia na minha essência. Houve um realinhamento sim. Uma reconexão. Algo que vai para além do entendimento. Algo meu comigo mesma. Eu renasci.

Em uma narrativa franca, ela descreve que ao mesmo tempo que nutria expectativas, também sentia medo. "Só posso dizer que foi a experiência mais louca, incrível, desafiadora, saborosa, mágica, delirante confusa, espiritual, emocionante... Me faltam palavras."