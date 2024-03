SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift fez uma postagem em seu instagram, nesta terça-feira, 5, pedindo para que seus fãs saiam para votar nesta Super Terça, dia-chave em que diversos estados escolhem os candidatos para a eleição presidencial de novembro.

Swift cresceu e vota no Tennessee, estado americano historicamente conservador, mas declarou apoio ao atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na disputa eleitoral de 2020, em que o democrata venceu Donald Trump.

Dessa vez, porém, Swift ainda não se posicionou. "Quero lembrar vocês de votarem nas pessoas que mais representam vocês no poder. Se você ainda não fez isso, se planeje para votar hoje", escreveu.

Taylor Swift esteve no centro de debates acalorados sobre política nos Estados Unidos nos últimos meses. De um lado, os democratas esperam que ela use sua enorme influência para apoiar uma possível reeleição de Biden.

Do outro, conservadores ligados a Donald Trump espalham teorias da conspiração, apontando que as aparições de Swift e seu namorado, Travis Kelce, jogador do Kansas City, time vencedor do Super Bowl, fazem parte de uma estratégia para ganhar mais popularidade ?que depois seria convertida em apoio aos democratas.