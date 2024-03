SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jim Parsons e Mayim Biali, os originais Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler em "The Big Bang Theory", vão reprisar seus personagens no episódio final de "Young Sheldon", o spin-off da série. O desfecho vai ao ar em 16 de março nos Estados Unidos, com os atores confirmados, segundo o The Hollywood Reporter.

A notícia chegou um dia após o anúncio oficial de mais um spin-off da série de sucesso. Georgie e Mandy ganharão um derivado próprio. "The Big Bang Theory" teve seu último episódio exibido em 2019, quando Jim e Amy foram registrados juntos na TV pela última vez.

"Young Sheldon" está no ar desde 2017, com três temporadas. A série está disponível nas plataformas Prime Video, Netflix e Max. A Warner Channel exibe episódios inéditos e reprises na TV paga.