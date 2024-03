ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O Chega Mais, novo programa que entra na grade matinal do SBT na próxima segunda-feira (11), fez a Globo e a Record se mexerem. As duas concorrentes estão preparando atrações especiais para a semana de estreia da atração.

A reportagem teve acesso a alguma dessas novidades. A Globo terá o retorno de Ana Maria Braga, de volta depois das férias -o que por si só é uma atração à parte. Mas o programa terá conteúdos quentes.

No dia 15, está prevista uma entrevista exclusiva com Leila Pereira, presidente do Palmeiras e única mulher que comanda um clube de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Leila vai atendendo a um pedido pessoal de Ana, que é palmeirense.

Além disso, o programa vai investir mais em histórias reais com mulheres e empresárias que inspiram os telespectadores. O objetivo é carregar na emoção.

Já o Hoje em Dia terá pelo menos quatro novos quadros nos próximos meses. Um deles terá Ana Hickmann como destaque. Trata-se do Desafio Fashion, um reality de beleza com participação de anônimos e que terá prêmios em dinheiro.

Outro quadro que será comandado por Hickmann é o S.O.S Mãe, onde a ex-modelo visita mães de todo o Brasil e compartilha experiências de vida com elas.

Já Ticiane Pinheiro estará à frente do quadro O Tempo Não Para, que falará sobre pessoas bem-sucedidas e que já tem 60 anos ou mais. O objetivo é aproveitar o alto público dessa faixa etária que assiste à revista eletrônica. Segundo o site comecial da Record, 35% da audiência do Hoje em Dia é formado por idosos.

Nova revista eletrônica feminina do SBT, o Chega Mais será liderado por Regina Volpato, em seu retorno ao SBT após 15 anos. A atração também terá Michelle Barros, ex-Globo, e Paulo Mathias, ex-Jovem Pan. Serão 4 horas ao vivo, das 9h às 13h.