RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ney Matogrosso, 82, ironiza seu estado de saúde após boatos. O cantor provocou e pediu para que olhassem como ele "está mal".

O cantor foi internado na quarta-feira (6) em São Paulo, mas já recebeu alta. Ele contou que se internou apenas para fazer exames de rotina, o que faz de forma anual, segundo o jornal Extra. Por isso, Ney ficou irritado com a repercussão sobre a sua internação.

Dessa forma, ele fez a ironia em um post no Instagram. Em um jantar com amigos na noite desta quinta-feira (7), ele comentou sobre estar "mal". "Olhem como estou mal", afirmou Ney.

O médico do cantor, que também estava presente no jantar, também ironizou: "Urgente: Ney Matogrosso na UTI do Emiliano", disse o médico Sergio Timerman.