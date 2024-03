O curta-metragem “À Deriva”, criado pelas diretoras juiz-foranas Tainá Varandas e Marcella Paiva, foi premiado no Busan New Wave Short Film Festival, realizado na cidade de Busan, na Coreia do Sul. A mesma produção concorreu com trabalhos de vários continentes e foi contemplada na categoria “Melhor Direção”, ficando também como finalista na categoria “Melhor Curta”. O projeto foi patrocinado pelo Edital Murilão, do Programa Cultural Murilo Mendes.

Além disso, o curta ganhou, nesta semana, o prêmio de “Menção Honrosa” e ficou em 3° lugar na categoria “Melhor curta-metragem” no Athens International Monthly Art Film Festival. De acordo com Tainá Varandas, a produção local já soma oito seleções oficiais no circuito internacional de festivais de curta-metragem. Para ela, é muito significativo para a direção e para toda a equipe do filme esse reconhecimento: "Todo o trabalho, que não foi pouco, foi validado. Sem o incentivo público não haveria como arcar com a produção e feitura do filme, e o reconhecimento na distribuição é uma prova que é essencial para a cultura juiz-forana incentivar o cinema universitário,” afirma.

Assista o curta até a próxima terça-feira (12) neste link.

Os festivais

O Busan New Wave Short Film Festival analisa mensalmente produções de nacionalidades diversas e seleciona trabalhos em oito categorias (melhor curta-metragem, melhor experimental, melhor documentário, melhor direção, melhor roteiro, melhor cinematografia, melhor edição). No final do ano, ocorre o evento presencial, quando são escolhidos os melhores entre os premiados a cada mês.

O festival, que está em sua terceira edição, busca criar uma oportunidade para cineastas emergentes, celebrando e destacando vários experimentos e experiências nos mundos do cinema, da mídia e das artes visuais, além de amplificar o alcance das produções, disponibilizando-as online.

O Athens International Monthly Art Film Festival também escolhe produções com periodicidade mensal e realiza uma edição presencial por ano, em Atenas, Grécia. O festival ocorre há quatro anos e possui certificado do Internet Move Database (IMDb), uma das maiores bases de dados online sobre cinema e tudo o que envolve a indústria do entretenimento.



Sobre o filme

Com duração de 13 minutos, “À Deriva” conta a história de Lúcia e Lucas, mãe e filho, que persistem em manter contato, mesmo entre conflitos. Situações degradantes os forçam a navegar em direção à culpa, o desprezo e o preconceito que sentem um pelo outro.



Ficha técnica

Direção e Roteiro: Tainá Varandas e Marcella Paiva | Assistência de Direção: Evelyn Gonçalves | Produção Executiva: Carolina Cardoso | Produção de Set: Júlia da Gama Fernandes | Assistência de Produção: Thais Melo | Direção de Fotografia: Elisa Chediak | Assistência de Fotografia: Danielle Menezes e Larissa Noé | Direção de Arte: Emmanuel Corrêa | Assistência de Arte: Amélia do Carmo | Maquiagem: Ismael Honório | Direção de Som: Ruy Silva | Assistência de Som: Kamila Weber | Iluminação e Gaffer: Nitay Krishna | Still: Larissa Noé | Montagem: Ygor Mattos | Mixagem: André Medeiros | Colorização: Nitay Krishna | Co-produção: Manchester Locadora | Atores: Carú Rezende, Fábio de Cácia e Lucas Barbosa | Trilha sonora original: Ruy Silva