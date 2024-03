RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tom Cruise, 61 está solteiro. Há poucos dias, o fim do namoro de três meses com Elsina Khayrova foi anunciado pela imprensa norte-americana e o motivo do término gerou curiosidades, já que o astro da franquia "Missão Impossível" parecia apaixonado pela socialite russa.

Segundo o site Radar Online, Cruise teria se precipitado e feito um pedido de casamento e acabou ouvindo um inesperado "não" de Elsina. Inicialmente, a mulher aceitou a proposta, mas depois ficou impactada pela intensidade e a pressa do ator em fazer planos para a cerimônia.

"Tom Cruise estava obcecado em acertar todos os detalhes, como as flores e cores favoritas de Elsina, suas comidas favoritas - até mesmo seu vestido de noiva e a lua de mel", revelou a fonte próxima do ator ao site. Segundo a mesma fonte, Tom ainda não desistiu da socialite e, inclusive, vem enviando flores e joias, mesmo depois do rompimento. Khayrova até agora não cedeu as tentativas de reconciliação do ator

Cruise já foi casado outras três vezes: com a diretora Mimi Rogers (de 1987 a 1990) e com as atrizes Nicole Kidman (de 1990 a 2001) e Katie Holmes (de 2006 a 2012). Em maio de 2023, o ator e Shakira circularam juntos na etapa de Miami da F1 e muitos fãs da dupla torceram por um romance.