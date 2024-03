RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Meghan Markle participou de uma conferência sobre mulheres nesta sexta-feira (8), no Texas, Estados Unidos, e contou que anda afastada da mídia e, principalmente, das redes sociais há quase cinco anos. A Duquesa de Sussex disse que decidiu ficar mais reclusa após sofrer ataques de ódio durante a gravidez de Archie, de quatro anos, e também de Lilibeth, de dois, filhos do seu casamento com o príncipe Harry.

"A maior parte do bullying e do abuso que sofri nas redes sociais e on-line ocorreu quando estava grávida de Archie e Lilibeth, e com os dois ainda recém-nascidos", disse ela no início de sua apresentação no painel "Quebrando Barreiras, Moldando Narrativas: Como as Mulheres são Protagonistas Dentro e Fora das Telas" com outras atrizes e uma socióloga.

Meghan reconheceu que ficar fora das redes lhe trouxe um melhor bem-estar e também questionou os motivos que levam os haters a atacarem pessoas de forma gratuita. "Não é só calúnia, é crueldade". Ela reclamou que muitas mulheres falam mal uma das outras na internet. "Não consigo entender".

Em seguida, ela apontou para o marido Harry, que estava na plateia, e disse: "Tenho a sorte de, entre os privilégios que tenho na minha vida, ter um parceiro incrível. O meu marido é um pai muito prático e um grande apoiador de mim e de minha família. Não levo isso como algo garantido. Isso é uma verdadeira bênção. Mas muitas pessoas não têm o mesmo nível de apoio", concluiu a atriz de série Suits.