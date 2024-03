SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Billie Eilish, criadora da música "What Was I Made For?", de "Barbie", e Ramy Youssef, cientista de "Pobres Criaturas", desfilaram no tapete vermelho do Oscar com broches pelo cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Queremos o cessar-fogo imediato e permanente em Gaza. Queremos paz e justiça pelas pessoas na Palestina", disse Youssef a Variety. "É uma mensagem universal de 'parem de matar crianças'."

"Muitos artistas vão estar usando esse broche nesta noite. Esse é um espaço de corações falantes", disse.

Em outubro, 55 artistas assinaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo pelo cessar-fogo imediato em Gaza. Os Estados Unidos são historicamente aliados de Israel.

Entre os signatários, estavam estrelas como Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart e Kristen Stewart, entre muitos outros.

Enquanto atores e diretores se tomam partido no tapete vermelho, manifestantes protestam do lado de fora do Teatro Dolby, em Los Angeles, onde acontece a cerimônia mais importante da indústria cinematográfica neste domingo.