SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia do Oscar, maior premiação da indústria cinematográfica, acontece neste domingo (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Entre as estrelas que desfilaram no início do evento se destacaram as atrizes Sandra Huller, com um vestido preto de obreiras gigantes, e Emma Stone, que disputa o Oscar de melhor atriz com "Pobres Criaturas".

Membros da Osage Nation também desfilaram no tapete vermelho, em ocasião do filme "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese.