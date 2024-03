JUIZ DE FORA, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Michelle Yeoh, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2023 pelo filme 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', explicou porque demorou a entregar a estatueta a Emma Stone, vencedora deste ano.

Na cerimônia de entrega do Oscar, Michelle Yeoh anunciou Emma Stone como vencedora da estatueta de Melhor Atriz. No entanto, ela demorou a entregar o prêmio para a colega.

A demora e o suposto 'climão' chamaram a atenção dos fãs que acompanhavam a premiação. Por isso, Michelle foi às redes sociais para explicar o porquê de ter demorado a entregar a estatueta.

Segundo Michelle, ela quis entregar a estatueta para Emma e para Jennifer Lawrence, que também estava no palco emocionada com a conquista de Emma. "Eu te confundi, mas queria dividir aquele momento glorioso de te entregar o Oscar junto com a sua melhor amiga Jennifer!! Ela lembrou da minha melhor amiga Jamie Lee Curtis, uma sempre lá para a outra", escreveu no Instagram.