SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez desde que chegou ao Brasil, o Lollapalooza contará com transporte 24h durante os três dias de evento. Em parceria com a ViaMobilidade, a CPTM e o Metrô, o festival de música irá disponibilizar o embarque e desembarque na estação Autódromo, da Linha 9, e o desembarque nas demais estações da cidade.

A 11ª edição do Lollapalooza acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo e as ruas no entorno do local estarão bloqueadas para a passagem de carro. Além dos novos horários dos trens e metrôs, o festival também conta com duas opções de ônibus especiais para transportar os fãs.

O Lolla Express, serviço de ônibus comum, terá quatro pontos de embarque na cidade e levará o público até o Portão A do Autódromo, na Rua José Carlos Pace. Já o Lolla Transfer, serviço de ônibus executivo oficial do evento, deixará os fãs dentro do Autódromo e contará com três pontos de embarque, com partidas entre às 10h e às 16h45 e opções de horário de retorno.

Confira as opções de mobilidade urbana para o Lollapalooza 2024:

- ViaMobilidade

A estação Autódromo da Linha 9 - Esmeralda, funcionará 24h com serviços de embarque e desembarque de passageiros

Demais estações das Linhas 4, 5, 8 e 9 ficarão abertas normalmente entre 4h40 e 00h e, entre 00h e 4h40, funcionarão para desembarque e integrações

- Trem Expresso

O embarque será feito na Estação Pinheiros da Linha 9 - Esmeralda

Na sexta-feira, 22, contará com uma partida a cada hora entre às 10h30 e às 16h

No sábado, 23, e domingo, 24, contará com uma partida a cada meia hora entre às 10h30 e às 16h

Retorno FastPass das 00h às 02h, com um trem a cada cinco minutos intercalando entre as estações Osasco e Pinheiros

Pode ser adquirido no site oficial por R$ 30 (ida e volta)

- Metrô e CPTM

Operação normal em todas as linhas entre às 4h40 e meia-noite

Entre meia-noite e 4h40, todas as estações estarão abertas para desembarque de passageiros

- Lolla Express

Saídas a cada 20 minutos entre às 9h e às 16h

Pode ser adquirido no site oficial por R$ 30 ou R$ 35, dependendo do ponto de embarque

Pontos de embarque:

Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/nº - Barra Funda) - Tempo de percurso: 60 minutos;

Al. Casa Branca x Pça. Alexandre de Gusmão (próximo à Av. Paulista) - Tempo de percurso: 40 minutos;

Méqui Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - Tempo de percurso: 30 minutos;

Conceição (Avenida Engº. Armando de Arruda Pereira, 919) - Tempo de percurso: 40 minutos.

- Lolla Transfer

Saídas a cada meia hora entre às 10h e às 16h45

Pode ser adquirido no site oficial por R$ 130 (ida e volta)

Pontos de embarque:

Hotel Hilton São Paulo Morumbi

Hotel Transamérica Higienópolis

Hotel E-Suites Congonhas