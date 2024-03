ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo vai começar as transmissões de 2024 na Libertadores na América. Nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), a emissora vai mostrar o confronto entre Botafogo e Red Bull Bragantino pela terceira fase preliminar da competição continental.

O jogo, que vale uma vaga na fase de grupos da Libertadores, será exibido para todo o estado do Rio de Janeiro, Bragança Paulista, cidade do interior paulista, e toda a região. A narração será de Renata Silveira, e os comentários dos ex-jogadores Júnior e Roger Flores.

O Globoplay, com sinal liberado para não assinantes, e o ge, transmitem confronto para todo o país. Por causa da transmissão, haverá uma mudança importante no horário do BBB 24.

Nestas praças em que o jogo for exibido, excepcionalmente o reality show comandado por Tadeu Schmidt terá uma edição após a partida. A sessão Cine BBB vai para a madrugada e será mostrado após o Jornal da Globo.

Após ter vencido por 2 a 1 na semana passada, no Estádio Nilton Santos, no último dia 6, o time carioca entra em campo podendo até empatar para avançar à fase de grupos.

Em caso de vitória do Bragantino por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Um triunfo por dois ou mais gols de vantagem classifica os donos da casa. O eliminado disputará a Copa Sul-Americana.

Além da transmissão em simulcast com a TV Globo, o ge terá uma programação especial, a partir das 20h, no pré-jogo do Central do ge, com apresentação de Lara Gruppi, comentários de Jéssica Cescon e participação de Sérgio Santana, setorista do Botafogo.

Além disso, o repórter Marcelo Braga e os setoristas Jéssica Maldonado, do time alvinegro, e Danilo Sardinha, do Bragantino, trazem informações direto do Estádio Nabi Abi Chedid. Ao término da partida, a equipe retorna para um balanço do duelo.