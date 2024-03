SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicole Bahls segue uma ética rígida no que diz respeito a homens: ela se recusa a ficar com ex-namorados de amigas suas.

Em participação no Surubaum, podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Nicole, 38, revelou porque deu um fora em João Vicente de Castro, 40, que foi convidado do mesmo episódio.

No programa, João Vicente disse que tentou uma aproximação romântica com Nicole, mas a atriz não se lembrava da situação. "Dei em cima de você sim, Nicole", lembrou João. "Você me deu um toco. Te conto até qual foi o toco. Você disse: 'Não fico com ex de amiga minha'".

"Não fico mesmo", lembrou Nicole, que é amiga de longa data de Sabrina Sato, com quem o ator namorou entre 2013 e 2015.

"Mas a Sabrina já estava casada com três filhos, não é que eu separei da Sabrina e fui correndo pra Nicole", se justificou João.

"Pode estar com dez filhos, passar trinta anos, se for ex de amiga minha não tem jeito. Porque eu acho que na cabeça da minha amiga, ela vai pensar que em algum momento em que ele estava com ela, eu desejei", explicou Nicole.