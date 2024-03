SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após voltar do Oscar com uma estatueta de melhor atriz por seu papel em "Pobres Criaturas", Emma Stone estrelará mais um filme do diretor grego Yorgos Lanthimos ainda neste ano. "Kinds of Kindness" (ou tipos de gentileza), filme anunciado pela Searchlight Pictures, está previsto para 21 de junho.

O longa conta ainda com Willem Dafoe e Margaret Qualley, que também estiveram no filme anterior, e com Joe Alwyn, que atuou para o diretor ao lado de Stone em "A Favorita". O roteiro é assinado por Lanthimos e Efthimis Filippou, com quem o diretor dividiu a caneta em "O Lagosta" e "O Sacrifício do Cervo Sagrado".

Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer e Mamoudou Athie Completam o elenco divulgado. O enredo do filme, que foi filmado em Nova Orleans em 2022, ainda não foi revelado.