SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, os teatros de São Paulo recebem diversos espetáculos para divertir, emocionar e despertar reflexões no público. Entre as novidades está a nova comédia interpretada por Marisa Orth e Tania Bondezan, "Radojka - Uma Comédia Friamente Calculada".

Outra peça que está em cartaz na capital é "Corpo Intruso", com texto inédito de Samir Yazbek e direção de Pedro Granato. Para as crianças, o palhaço 2 de Paus apresenta esquetes clássicas da arte circense e questiona as noções da criatividade em um número no Teatro Alfredo Mesquita, em Santana.

Veja a seguir uma lista de espetáculos que estreiam em São Paulo.

CORPO INTRUSO

Um suspense psicológico sobre uma escritora e professora que está internada por uma doença desconhecida. Explora temas como vida, morte e sonhos.

Dir.: Pedro Granato. Com: Julia Terron, Luciana Schwinden e Silvio Restiffe.

Teatro Alfredo Mesquita - Av. Santos Dumont, 1770, Santana.

14 anos.

Sex. e sáb., às 21h; dom., às 19h.

Até 31/3. R$ 20, em sympla.com.br

DES/CRIATIVO

Mergulha no universo dos palhaços do Norte do Brasil e é centrado na trajetória do palhaço 2 de Paus, vivido por Kevin Braga. Ele conta sua história e interage com a plateia questionando o que é ser criativo.

Dir.: Lírio do Pará. Com: Kevin Braga.

Teatro Alfredo Mesquita - Av. Santos Dumont, 1770, Santana.

Livre.

Sex. e sáb., às 16h. Até 31/3.

R$ 20

DIAS E NOITES DE AMOR E DE GUERRA

Apresenta textos selecionados do livro do jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano sobre suas experiências durante os anos de chumbo da América Latina.

Dir.: Cesar Ribeiro. Com: Helio Cicero, Mariana Muniz e Rodrigo Bolzan.

Sesc 24 de Maio - R. 24 de Maio, 109, Centro.

14 anos.

Qui. e sex., às 20h; sáb., às 16h e às 20h; dom., às 18h. Até 7/4.

A partir de R$ 15, em sescsp.org.br

ESTUDO PARA FANTASMAS

O espetáculo interpreta o texto do escritor norueguês Henrik Ibsen. Na trama da peça, a viúva Helena Alving espera enterrar o passado de seu marido,

Dir.: Sérgio Ferrara. Com: Clau Carvalho, Josuel Luna e André Pottes.

Teatro Sérgio Cardoso - R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista.

16 anos.

Sáb. e dom., às 18h. Até 28/4.

R$ 40, em sympla.com.br

GUARÁ VERMELHA

Inspirado no livro de Maria Valéria Rezende, narra o processo de alfabetização de um trabalhador. Apesar de ser conhecido por contar histórias, ele não sabe escrever, então uma prostituta o ensina a registrá-las.

Dir.: Dinho Lima Flor. Com: Karen Menatti, Rodrigo Mercadante e Odilia Nunes.

CCSP - R. Vergueiro, 1000, Liberdade.

18 anos.

Qui. a sáb., às 19h; dom., às 18h.

Até 31/3. R$ 40, em rvsservicosccsp.byinti.com

MARILYN, POR TRÁS DO ESPELHO

O monólogo idealizado e interpretado por Anna Sant'Ana retrata episódios da vida de Marilyn Monroe, incluindo pontos altos de sua carreira e a faceta menos conhecida da artista.

Dir.: Ana Isabel Augusto. Com: Anna Sant'Ana.

Teatro Municipal Arthur Azevedo - Av. Paes de Barros, 955, Mooca.

14 anos.

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 18h. Até 7/4.

R$ 30, em sympla.com.br

O NINHO, UM RECADO DA RAIZ

Com direção e dramaturgia do premiado Newton Moreno, o espetáculo acompanha a busca de um jovem por suas origens e o passado de sua família.

Dir.: Newton Moreno. Com: Paulo de Pontes, Tay Lopez e Kátia Daher.

Sesc Bom Retiro - Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos.

16 anos.

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 18h. Até 21/4.

A partir de R$ 15, em sescsp.org.br

RADOJKA - UMA COMÉDIA FRIAMENTE CALCULADA

Glória e Lúcia são cuidadoras que trabalham tomam conta de Radojka, uma idosa sérvia que vive longe da família. Tudo funciona bem até que elas descobrem que a mulher morreu.

Dir.: Odilon Wagner. Com: Marisa Orth e Tania Bondezan.

Teatro Faap - Rua Alagoas, 903, Higienópolis.

12 anos.

Ter. a qui., às 20h. De 19/3 a 23/5.

A partir de R$ 42, em teatrofaap.showare.com.br