SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a rumores sobre sua saúde, Kate Middleton finalmente foi vista saindo de uma loja rural nas proximidades da casa de campo da família em Windsor. Os americanos TMZ e The Sun obtiveram o vídeo, que mostra a princesa "feliz, relaxada e saudável".

A princesa de Gales aparece relaxada, com roupas esportivas casuais, caminhando com andar firme e postura ereta. O príncipe William está ao seu lado, saindo da loja rural com sacolas na mão. Ninguém ao redor parece estar surpreso.

Um dos espectadores que os viu, identificado como Nelson Silva, disse ao TMZ que a cena não foi alarmante: "Eu notei um casal escolhendo pães e a mulher virou o rosto e senti como se já tivesse visto o rosto antes. Era familiar. Eu sabia de algum lugar." "Fui para o meu carro e, quando saíram da loja, apenas os filmei. Acho que saíram por um portão dos terrenos. Eles simplesmente desapareceram e não vi um carro. Eu só queria compartilhar com minha família o vídeo e mostrar o quão normais eles eram", acrescentou.

O portal garante que o vídeo foi gravado no último sábado (16), em local próximo à residência real em Windsor. O sumiço de Kate, que não retornou a suas funções públicas desde que deixou o hospital após passar por uma cirurgia abdominal, em meados de janeiro, intriga a internet e provoca o surgimento de uma série de teorias conspiratórias.

Conforme o Google Trends, as buscas por informações sobre a princesa bateram recorde no Brasil. Os internautas fazem perguntas como: O que aconteceu com Kate Middleton? Onde está Kate Middleton? Quem é Kate Middleton?