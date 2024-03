SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 27, pode se tornar mãe muito em breve. A cantora, que iniciou um processo de adoção a um menino angolano no ano passado, está na fase final da ação, segundo o advogado que acompanha o caso.

A cantora fez uma viagem para a Angola em setembro de 2023, onde conheceu o menino Francisco e se apaixonou por ele

Quando voltou ao Brasil, a ex-Fazenda contou aos seguidores que já havia dado início aos trâmites da adoção

Nesta terça (19), o Dr. Camunda, que acompanha a ação, contou, em suas redes sociais, que o processo de adoção já estaria nas fases finais

O advogado posou com Jojo no consulado da Angola, a parabenizou pelo curso de direito e entregou que a adoção está sendo finalizada: "Jô, futura advogada, será um prazer ter você como colega de profissão. Últimos procedimentos jurídicos na adoção do filho angolano de Jojo Todynho, o Francisco."

