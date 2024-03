SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para a alegria dos fãs de "Mar do Sertão", alguns personagens da novela de 2022 estarão de volta em "No Rancho Fundo", próxima novela das 18h na Globo, que estreia em 15 de abril e susbtitui "Elas por Elas". Os queridinhos do público voltam com novas histórias e com a chance de refazer suas vidas -oportunidade que eles podem ou não aproveitar.

O autor Mario Teixeira explica como acontece a aproximação entre as duas tramas: "Não é uma continuação [de 'Mar do Sertão']. Elas se aproximam no universo do sertão brasileiro. A primeira se passava em um local muito seco e sofrido. Aqui mostramos outro lado do sertão, mais verde e pujante".

No crossover, o autor escolheu personagens carismáticos, ainda que vilões, para serem retratados novamente. "Alguns vão insistir em seus erros e outros vão tentar refazer a vida", diz Mário.

Entre eles está Padre Zezo (Nanego Lira), conhecido nas bandas de Canta Pedra que agora comanda uma paróquia maior e mais próspera em Lapão da Beirada. Por isso, é chamado, pejorativamente, de Monsenhor José de Botas. Além de rezar pelas almas e pela paz mundial, Padre Zezo cobra a boa atuação do prefeito e será confidente de Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

Quem também está ciscando por esses terreiros é Floro Borromeu (Leandro Daniel), agora livre dos serviços comunitários e com o nome limpo. Além do mais, está de cargo novo: foi aprovado no concurso para delegado em Lapão da Beirada. No trabalho, Borromeu conta com a ajuda do guarda Marconi (Renan Mota) na tentativa de manter a ordem.

PERFIL DOS PERSONAGENS:

Deodora Montijo (Debora Bloch): Fazendeira e coronela de Canta Pedra, agora é dona do Cabaré Voltagem. Especuladora, gananciosa e inescrupulosa, Deodora (Debora Bloch) não mudou em nada. Tornou-se ainda pior e mais manipuladora porque depois de ter involuntariamente causado a morte do filho amado, perdeu toda a fé na humanidade. Agora, em Lapão da Beirada, vai se deparar com Zefa Leonel (Andrea Beltrão), a quem provocou maldades no passado e com quem terá um acerto de contas.

Vespertino (Thardelly Lima): Eterno apaixonado por Deodora (Debora Bloch), o agiota de Canta Pedra continua malandro. Oportunista, se aproveita das moças que procuram a fama instantânea e efêmera das redes sociais para ser um "lançador de estrelas". Entre elas, Benvinda (Dandara Queiroz).

Sabá Bodó (Welder Rodrigues): Tendo cumprido pena e, pretendendo refazer sua carreira política, sempre com o sonho de se tornar governador, Sabá Bodó (Welder Rodrigues) se mudou para Lapão da Beirada e, alegando perseguição política em Canta Pedra, elegeu-se prefeito - de olho na fortuna crescente da região.

Nivalda (Titina Medeiros): Amada de Sabá Bodó (Welder Rodrigues), Nivalda não tardou em segui-lo assim que cumpriu sua pena na penitenciária, de onde foi solta por bom comportamento.

Delegado Floro Borromeu (Leandro Daniel): Livre dos serviços comunitários em Canta Pedra, Floro Borromeu, com seu nome limpo, prestou concurso para delegado em outra comarca e, sabe-se lá como, foi aprovado.

Padre Zezo ou Monsenhor José de Botas (Nanego Lira): Padre Zezo agora comanda uma paróquia maior e mais próspera. Por isso, é chamado, pejorativamente, de Monsenhor José de Botas.

Quintilha (Ju Colombo): Velha conhecida de Canta Pedra, Quintilha agora é uma próspera capitalista, a zelosa proprietária do pujante Grande Hotel São Petersburgo. Ela se estabeleceu em Lapão da Beirada após sair de Canta Pedra, com o coração partido por causa de Fubá Mimoso (Marco França).