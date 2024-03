SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Lollapalooza, quando o som que vem do estômago parece mais alto do que aquele que vem dos palcos, não há alternativa senão gastar o que for necessário para matar a fome ou a sede. A boa notícia é que, embora sigam superiores ao que é pago fora do festival, os preços em geral não tiveram aumentos em relação à edição anterior.

No Autódromo de Interlagos, onde o evento acontece, de sexta-feira a domingo, o refrigerante e o suco Del Valle de 350 ml é vendido por R$ 12. O refil, para quem guardar o copo em que a bebida é servida, sai por R$ 9. Para quem não quiser enfrentar as filas dos postos de hidratação para encher sua garrafa, o copo de água de 310 ml custa R$ 7. Os valores não tiveram alterações.

Já o chá Matte Leão de 300 ml, antes vendido a R$ 10, está R$ 8. O Red Bull também teve queda, de R$ 15 para R$ 14, assim como a cerveja Budweiser. A Mike's, feita com vodka e suco, segue por R$ 15. Há ainda bebidas que não eram oferecidas antes, caso da Corona, que custa R$ 18, e da IPA, que sai por R$ 20.

Entre as comidas, alguns preços subiram --caso da porção de nuggets, antes vendida a R$ 22 e agora a R$ 25--, enquanto outros se mantiveram --como as fritas, que saem por R$ 22-- ou até ficaram mais baratos --a exemplo do mac n' cheese, que custava R$ 29 e agora está R$ 27.

Haverá ainda o Chefstage, com opções veganas e vegetarianas. Participam os restaurantes Chimi, Juanito's, Bráz Elettrica, Nash, Fôrno, LosDos, Açougue Vegano, We Coffee, Cão Véio, MG74, OakBerry e Sadia by Mohammed. Os preços são divulgados no aplicativo do festival.

Quanto custa beber no Lollapalooza

- Bebidas sem álcool

Refrigerante e suco Del Valle: R$ 12 sem copo e R$ 9 o refil

Chá Matte Leão: R$ 8

Água: R$ 7

Red Bull: R$ 14

- Cervejas

Budweiser sem álcool: R$ 10

Budweiser: R$ 14

Mike's: R$ 15,00

Corona: R$ 18

IPA: R$ 20

- Gim

Dose de Tanqueray London Dry ou Royale: R$ 30

Tanqueray com tônica: R$ 35 um drinque, R$ 65 dois driques

Tanqueray com Red Bull Tropical: R$ 38 um drinque, R$ 70 dois drinques

- Drinques com uísques Johnnie Walker

Blonde Citrus, com Schweppes e laranja desidratada: R$ 25 um drinque, R$ 45 dois drinques

Blonde Lolla, com suco de maracujá, água com gás e laranja desidratada: R$ 25 um drinque, R$ 45 dois drinques

Blonde Tropical, com Red Bull Tropical: R$ 30 um drinque, R$ 55 o drinque

Dose Johnnie Walker Black: R$ 30

Black Palooza, com Johnnie Walker Black com Sprite e chá de frutas vermelhas: R$ 35 um drinques e R$ 65 dois drinques

Quanto custa comer no Lollapalooza

American dog: R$ 22

Cheddar dog: R$ 24

Caipira dog: R$ 28

Big nuggets: R$ 25

Big nuggets & fritas: R$ 25

Batata frita: R$ 22

Empanacho & fritas: R$ 25

Sanduíche de pulled pork: R$ 26

Sanduíche de calabresa: R$ 23

Mac n' cheese: R$ 27

Mac n' cheese com pulled pork e molho barbecue: R$ 30

Como assistir aos shows de casa

As principais apresentações também poderão ser vistas de casa. O canal Multishow vai transmitir os shows dos palcos Budweiser e Samsung Galaxy, a partir das 14h30. O canal Bis, por sua vez, vai exibir as apresentações que estão programadas para os palcos Perry's by Johnnie Walker e Alternativo. Quem não tiver acesso a uma televisão poderá assistir às transmissões pelo Globoplay.