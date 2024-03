SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas do Lollapalooza, que começa nesta sexta-feira (22), uma tenda de apoio pegou fogo no Autódromo de Interlagos, onde o evento acontece até domingo (24), em São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no final da noite desta quinta-feira (21) e foi extinto rapidamente. Ninguém ficou ferido. Três equipes foram para o local e o motivo do incêndio ainda não foi divulgado.

Incêndio em tenda de apoio no Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos Reprodução/redes sociais A imagem mostra um incêndio **** O incidente não vai alterar a programação do festival.

"Nenhuma outra área ou estrutura do evento foi afetada. O cronograma para abertura de portas do primeiro dia de evento, nesta sexta-feira, segue mantido conforme previsto", afirmou em nota a organização.

Os portões abrem às 11h, com shows a partir das 12h.

Apesar de ter sido rapidamente controlado, o incêndio assustou moradores da região. As chamas altas e a fumaça intensa foram registradas em imagens postadas nas redes sociais.

O festival é realizado pela Rock World, empresa por trás do Rock in Rio e do The Town. A produção estima que receberá cerca de 240 mil pessoas em três dias. Se a expectativa se concretizar, este número vai representar uma queda de 21,33% em relação à última edição --no ano passado, quase 305 mil pessoas passaram pelo Autódromo de Interlagos nos mesmos três dias de festival, segundo a produtora Time for Fun, a T4F, responsável pelo evento na época.