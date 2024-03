ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A GloboNews definiu a data de estreia de Nilson Klava como apresentador no canal de notícias da Globo. Klava apresentará o Em Ponto, matinal exibido entre 7h30 e 9h30, juntamente com Monica Waldvogel.

A estreia está marcada para o dia 1º de abril, uma segunda-feira. A chamada do novo Em Ponto começará a rodar a programação do GloboNews nos próximos dias.

Klava terá sua primeira experiência como âncora titular na GloboNews. Na Globo desde 2015, Klava começou a carreira no Rio de Janeiro, antes de ser repórter em Brasília.

O jornalista esteve à frente da apuração dos votos na última corrida presidencial, na GloboNews e, recentemente, cobriu a licença-maternidade de Aline Midlej no Jornal das 10. O jornalista também faz parte do rodízio de apresentadores do 'Jornal Hoje' nos plantões de sábados e feriados.

"Estou muito feliz e animado com a missão honrosa de estar no 'Em Ponto' ao lado de Mônica Waldvogel, amiga querida que tanto admiro, uma referência do melhor jornalismo. Chego a um time talentoso e entrosado que vem cumprindo com excelência a missão de dar início à cobertura do dia, com o que há de mais importante no noticiário", diz Klava.

"Trago de Brasília, cidade que amo, tudo o que aprendi ao longo dos últimos sete anos da intensa cobertura política dos três poderes. E desembarco cheio de entusiasmo em São Paulo, cidade vibrante e desafiadora, a maior metrópole do país, com o objetivo renovado de aproximar ainda mais o nosso público", conclui o apresentador.

Então titular do Em Ponto desde o ano passado e antes apresentador do GloboNews Mais, Tiago Eltz será repórter especial do Jornal Nacional em São Paulo.