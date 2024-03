SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada de Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, afirma que Gabriel Costa Penna Burgos, filho da cantora, já havia reconhecido ambas como suas mães perante o Ministério Público do Estado de São Paulo, o que agora busca contestar.

"Gabriel já reconheceu diante do juiz e do Ministério Público que Gal e Wilma eram companheiras. Ele falou que ambas eram suas mães. Gabriel quer anular isso. É incontestável, Gabriel não morou um dia da vida dele sem Gal e Wilma. Quando Gal viajava em turnê, quem cuidava dele era a própria Wilma", diz Vanessa Bispo, a advogada de Petrillo.

O estudante de 18 anos quebrou o silêncio e falou à reportagem negando ter reconhecido Petrillo como sua mãe. "Eu nunca reconheci que ela era a minha mãe, eu nunca disse essas coisas, é muita mentira", afirmou.

A discussão vem num contexto em que Burgos, no mês passado, entrou na Justiça para questionar a fração da herança reivindicada pela viúva. Burgos saiu da casa onde morava com Petrillo e também pediu que o corpo da mãe seja exumado para investigar a causa da morte.

Perguntada por que o rapaz teria saído de casa, Bispo não quis comentar. Ela também não comenta o pedido de exumação, mas reafirma o que foi protocolado no hospital Albert Einstein -que Gal estava doente, com câncer de cabeça e pescoço e com complicações no pulmão. As informações também são encontradas em sua certidão de óbito.

À reportagem, Burgos afirma que não sabia que Gal tratava um câncer. "Eu não sabia que ela estava doente, com complicações no pulmão. Eu só fui saber quando saiu a notícia, eu fui o último a saber disso."

Bispo, advogada, também afirma que Petrillo está chocada e sofrendo muito com as alegações de Burgos, porque ele sempre teria sido, nas palavras dela, um bom menino.

ENTENDA O CASO

O rapaz, hoje com 18 anos, questiona na Justiça as declarações de Petrillo de que era mulher da cantora e a fração do patrimônio de Gal reivindicada por ela.

À época da morte da cantora, o estudante chegou a ficar sob a guarda de Petrillo, também nomeada a inventariante do espólio, que tentava reconhecer, na Justiça, a união estável, fruto do relacionamento que manteve com Gal Costa por quase três décadas.

A Defensoria Pública entrou no imbróglio judicial, se manifestando contrária ao reconhecimento da união estável. Assim, a ex-empresária entrou com um novo pedido de união estável. Se reconhecida, Wilma Petrillo terá 50% dos direitos à herança, o que Burgos questiona.

Em fevereiro, um áudio expondo uma briga entre Burgos e Petrillo começou a circular na internet. O filho de Gal se negava a assinar uma declaração de reconhecimento de dívidas com a gravadora Biscoito Fino.

Kati de Almeida Braga, a dona da gravadora, concedera dois adiantamentos referentes aos royalties de direitos de intérprete, um deles com Gal ainda viva.

"Porra, Gabriel, puta que pariu. Não vai assinar, por quê? Por que é o dono da bola agora? Você só faz merda, você", disse a viúva durante a gravação, depois de dar socos na mesa. "Se você não assinar, a gente não recebe dinheiro e vai passar fome, porque eu não tenho mais um tostão." Gal lançou os últimos quatro discos pela gravadora entre eles "A Pele do Futuro", de 2017.