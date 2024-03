SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Costa Penna Burgos, filho da cantora Gal Costa, afirma que não sabia do câncer da mãe nem que ela havia extraído um tumor. À reportagem, o rapaz de 18 anos afirma que apenas sabia que Gal fazia um tratamento de nariz e garganta.

"Eu não sabia que ela estava doente, com câncer e com complicações no pulmão. Só fui saber quando saiu a notícia. Eu fui o último a saber disso", diz.

A certidão de óbito de Gal, que morreu em novembro de 2022, atesta que ela foi vítima de um infarto agudo do miocárdio.

O rapaz está travando uma luta judicial contra Wilma Petrillo, viúva da cantora, e com quem morava desde a morte da mãe. Em fevereiro, Burgos entrou na Justiça para reivindicar seus direitos à herança deixada pela cantora, saiu da casa onde morava com Petrillo e também, neste mês, pediu que o corpo da mãe seja exumado para investigar a causa da morte.

A defesa de Petrillo afirma que o rapaz já havia reconhecido ambas como mães dele, o que Burgos nega. Vanessa Bispo, advogada da viúva, não comenta o pedido de exumação, mas reafirma o que foi protocolado no hospital Albert Einstein -que Gal estava doente, com câncer de cabeça e pescoço e com complicações no pulmão.

ENTENDA O CASO

O rapaz, hoje com 18 anos, questiona na Justiça as declarações de Petrillo de que era mulher da cantora e a fração do patrimônio de Gal reivindicada por ela.

À época da morte da cantora, o estudante chegou a ficar sob a guarda de Petrillo, também nomeada a inventariante do espólio, que tentava reconhecer, na Justiça, a união estável, fruto do relacionamento que manteve com Gal Costa por quase três décadas.

A Defensoria Pública entrou no imbróglio judicial, se manifestando contrária ao reconhecimento da união estável. Assim, a ex-empresária entrou com um novo pedido de união estável. Se reconhecida, Wilma Petrillo terá 50% dos direitos à herança, o que Burgos questiona.

Em fevereiro, um áudio expondo uma briga entre Burgos e Petrillo começou a circular na internet. O filho de Gal se negava a assinar uma declaração de reconhecimento de dívidas com a gravadora Biscoito Fino.

Kati de Almeida Braga, a dona da gravadora, concedera dois adiantamentos referentes aos royalties de direitos de intérprete, um deles com Gal ainda viva.

"Porra, Gabriel, puta que pariu. Não vai assinar, por quê? Por que é o dono da bola agora? Você só faz merda, você", disse a viúva durante a gravação, depois de dar socos na mesa. "Se você não assinar, a gente não recebe dinheiro e vai passar fome, porque eu não tenho mais um tostão." Gal lançou os últimos quatro discos pela gravadora entre eles "A Pele do Futuro", de 2017.