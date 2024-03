ARACAJU,SE (FOLHAPRESS) - O SBT vai usar algumas armas para tentar alavancar a audiência do programa popular Tá na Hora, estreado nesta semana nos fins de tarde da emissora de Silvio Santos, com comando de Christina Rocha e Marcão do Povo.

Um dos quadros previstos para entrarem no ar nos próximos dias é uma versão menor do Casos de Família (2004-2023), programa que Christina Rocha comandou por 14 anos no SBT.

A ideia, segundo pacote comercial que está no mercado publicitário e foi obtido pelo F5, é que Christina receba um popular que passa por um problema no estúdio do programa.

Ao falar de seu drama, o popular terá seu problema ou dilema parcialmente resolvido por Christina de alguma forma, seja para o bem ou para o mal.

De certa forma, é algo conceitualmente igual ao Casos de Família, onde Christina contava com a ajuda de psicólogos e de populares da plateia para ajudar a resolver os problemas de pessoas comuns.

O Tá na Hora tem marcado médias entre 3 e 4 pontos de audiência na Grande São Paulo em suas primeiras edições. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista.

Atualmente, sua disputa é pelo terceiro lugar. Em dois dias de suas cinco edições até aqui, a atração conseguiu vencer o Brasil Urgente com José Luiz Datena na Band, mas ficou atrás do Cidade Alerta com Luiz Bacci na Record.