ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fracasso de audiência em grande parte de sua exibição em São Paulo, o remake de "Elas por Elas" conseguiu se recuperar nas últimas semanas e bateu recordes nos últimos dias no horário das seis da Globo.

Segundo dados de audiência obtidos pelo F5, a trama protagonizada por Deborah Secco e Lázaro Ramos conseguiu entre a última segunda (18) e sábado (23), média semanal de 18 pontos na capital paulista. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

É o maior número em uma semana da produção desde sua estreia. Além de emoções de seus últimos capítulos, que apostam muito no drama, outro fator foi determinante.

O SBT tirou as suas clássicas novelas mexicanas do fim de tarde, o que fez a produção da Globo ganhar público.

Com as tramas do México, o SBT variava entre quatro e cinco pontos na faixa. Na primeira semana, o jornalístico Tá na Hora conseguiu apenas três.

Já "Elas por Elas" subiu dois pontos em relação ao que vinha conseguindo nas duas primeiras semanas de março, quando competia com diretamente com dramalhões da emissora de Silvio Santos.

"Elas por Elas" chega ao fim na semana que vem, quando dará lugar para "No Rancho Fundo", produção dos mesmos criadores de "Mar do Sertão" (2022).