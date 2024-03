SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Lorraine Silva, mais conhecida como Pequena Lô, está ansiosa para curtir seu único dia de folga no Lollapalooza. Acompanhada da mãe, ela compareceu ao festival neste domingo (24) para assistir principalmente ao show da cantora SZA.

Nos dias anteriores de festival, a influenciadora estava trabalhando em ativações de marcas. "Hoje que vou conseguir curtir", disse ela, entusiasmada.

"A acessibilidade melhorou muito", elogiou. "Aqui no Lounge tem elevador, tem acesso para os banheiros e tem lugar para ver melhor os shows. Para fazer as publis me levaram no carrinho de golfe", explicou.

Mas ela ainda não conversou com outras pessoas com deficiência que estão de fora da área VIP. "Ainda vou trocar essa ideia [com quem não está no VIP]. Mas está melhorando cada vez mais", disse.

"Do ano retrasado para esse, está totalmente diferente", afirmou. No Lollapalooza de 2022, ela precisou ser carregada no colo por um funcionário para subir no palco.

"Não colocaram rampa e o elevador não está funcionando", reclamou na ocasião. "Esse moço, que nunca nem me viu, quis me ajudar me pegando no colo."

A edição de 2022 teve polêmica com outros frequentadores PCDs, que tiveram acesso dificultado aos banheiros.

"Todo ano tem que melhorar, para que a gente se sinta incluído e possa ter liberdade para aproveitar o festival", diz Lo.