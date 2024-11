Após anos de luta de entidades do Movimento Negro em todo país, em 2023, o presidente Lula sancionou a Lei 14.759/23 que torna o Dia da Consciência Negra como feriado nacional. Então, a partir desse ano, o dia 20 de novembro é feriado em todo o país. Essa lei teve origem a partir de um projeto do Senado, a PL 3268/21, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados.



A data celebra a luta, a resistência e a contribuição dos afrodescendentes na formação do Brasil e é

dedicada a homenagear a memória de Zumbi dos Palmares, figura emblemática na história da resistência negra contra a escravidão. De acordo com registros históricos, Zumbi nasceu em 1644, onde hoje é localizado o estado de Alagoas. Ao longo de sua vida, passou a morar no Quilombo dos Palmares, liderado até então por seu tio, Ganga Zumba e considerado por estudiosos como o maior Quilombo da América Latina. Cerca de 20 mil pessoas o habitavam em busca de refúgio para a escravidão. O Quilombo dos Palmares, foi a da maior e mais conhecida comunidade de escravizados(as) fugitivos, que resistiu por anos à opressão e violência dos colonizadores. Sendo Zumbi, um dos grandes nomes da resistência negra contra a escravidão no Brasil, assassinado na mesma data de 1695.

Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi brutalmente assassinado em uma emboscada, e a data se tornou

um marco para o movimento negro no Brasil. Por sua importância histórica e cultural, o dia 20 de novembro é reconhecido como Dia da Consciência Negra e, em diversos estados e cidades, é considerado feriado, promovendo a reflexão sobre a igualdade racial e a valorização da cultura afro-brasileira.

Juiz de Fora tem uma programação específica para o dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, olha só:

-09hs às 11:30hs- Missa Afro brasileira (Missa inculturada).

Local: Igreja Matriz São Pio X - Rua. Dr. Valter Nascimento Campos, 20 - Ipiranga, Juiz de Fora.

Participação das Pastorais Sociais e Movimentos de combate ao racismo de Juiz de Fora.

-12 às 18hs: Festa da Diversidade e Consciência Negra - Apresentações culturais (Escola de

Samba Rosas de Ouro; Grupo de Folias de Reis; Capoeira, Rodas de Conversa e

brincadeiras).

Local: (Escola Municipal Bela Aurora).

-18:30hs – Homenagem aos 60 anos do Batuque Afro-brasileiro de Nelson Silva.

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno

-20hs – Samba Roda de Terreiro

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno

Tags:

Câmara | Consciência Negra | Dia da Consciência Negra | feriado | Feriado Nacional