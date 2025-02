FOTO: Divulgação/ unsplash - Carnaval 2025 em Belo Horizonte; veja como aproveitar

A Prefeitura de Belo Horizonte - PBH - anunciou a programação oficial dos Blocos de Rua para o pré-carnaval de 2025, que será de 15 a 28 de fevereiro. A cidade se prepara para receber mais de 200 cortejos em todas as regionais, com 224 blocos já confirmados. A folia de rua, considerada destaque nacional, conta com o apoio da PBH e a gestão integrada de 30 órgãos. O COP-BH fará o monitoramento do evento em tempo real. A programação completa está disponível no Portal Belo Horizonte.

O Carnaval de Belo Horizonte é muito mais do que uma festa, é uma manifestação cultural com uma história rica e fascinante. Para entender sua importância, vamos conhecer suas origens, seus principais personagens e como ele se tornou um dos maiores carnavais do Brasil.



Nascimento espontâneo

No início do século XX, o Carnaval já pulsava nas ruas de Belo Horizonte, com os ursos desfilando em carroças decoradas, dando origem ao Corso. Os bailes populares nas ruas e praças também marcaram época, com destaque para a década de 1930, quando se popularizaram as batalhas de confete e serpentina. Na década de 1940, surgiram os blocos caricatos, grupos de amigos fantasiados com temas específicos que desfilavam pelas ruas, representando personagens e histórias.

O primeiro bloco de rua

No coração de Belo Horizonte, o Leão da Lagoinha rugiu pela primeira vez em 1947, tornando-se um símbolo do Carnaval mineiro. Fundado por amigos apaixonados pela folia, o bloco arrastou multidões de foliões fantasiados por décadas, representando um movimento cultural que unia pessoas de todas as classes sociais.

Famoso por suas fantasias criativas, o bloco era um espaço de resistência e de afirmação da cultura popular.

Primeiro bloco de rua de Belo Horizonte, o Leão da Lagoinha abriu caminho para muitos outros, consolidando o Carnaval da cidade como um dos maiores do Brasil. O bloco é um patrimônio cultural, uma homenagem à cultura popular e à alegria do povo mineiro.

A evolução dos blocos

Com o passar dos anos, os blocos foram se multiplicando, ganhando cada vez mais adeptos e se diversificando em estilos musicais e temáticas. Essa explosão de criatividade efervesceu por toda a cidade, descentralizando a folia e levando a festa para os mais diversos bairros e comunidades.

Os blocos se transformaram em uma poderosa manifestação cultural, que vai muito além da simples diversão. Eles se tornaram espaços de expressão, onde a criatividade e a espontaneidade se encontram, envolvendo a participação de moradores locais, artistas e músicos.

Eles são a alma do Carnaval de Belo Horizonte, a voz do povo que pulsa, celebrando a cultura popular e mantendo viva a tradição carnavalesca da cidade.

O carnaval de Belo Horizonte hoje

Com o passar dos anos, o Carnaval de Belo Horizonte foi conquistando seu espaço e, hoje, é reconhecido nacionalmente como um dos maiores e mais importantes do Brasil. Esse reconhecimento é fruto de um trabalho árduo de diversos atores, que se dedicam a fazer do Carnaval uma festa cada vez mais grandiosa e organizada.

A profissionalização da estrutura do Carnaval da cidade, com o apoio da Prefeitura e de órgãos públicos, foi fundamental para garantir a segurança e o bom funcionamento dos desfiles. Essa profissionalização permitiu que o Carnaval crescesse e se desenvolvesse, atraindo turistas de todo o país e do mundo.

Mas, apesar de toda a estrutura e organização, o Carnaval de Belo Horizonte não perdeu sua essência e sua espontaneidade. Os blocos continuam sendo a alma da festa, mantendo viva a tradição e celebrando a cultura popular que transforma as ruas da cidade em um palco de festa e de celebração.

O Carnaval de Belo Horizonte é uma festa que se renova a cada ano, mas que mantém suas raízes e sua tradição. É uma festa que celebra a diversidade, a criatividade e a cultura popular, e que convida a todos a participar e a se divertir.

Alguns blocos de rua famosos

Um mar azul e branco toma as ruas, ao som de marchinhas contagiantes. O Então Brilha, um dos blocos mais populares, arrasta multidões com sua alegria e energia, celebrando a tradição do Carnaval de rua.

Em Santa Teresa, um bloco tradicional se destaca pela animação e fantasias criativas. O Por Acaso, com seus foliões irreverentes e músicas contagiantes, é um dos mais queridos pelos belo-horizontinos, valorizando a cultura popular.

Homenageando a cultura afro-brasileira, o Baianas Ozadas toma as ruas com músicas e danças que celebram a diversidade e a ancestralidade, lutando contra o racismo e a discriminação.

Com um estilo irreverente e divertido, o Beiço do Mutante atrai um público diversificado, com sua mistura de ritmos e estilos musicais inovadores.

Em defesa da música negra, o Maria Preta ecoa pelas ruas com seu repertório que vai do samba ao funk, lutando contra o racismo e valorizando a cultura afro-brasileira.

Outras manifestações do carnaval de BH

Além da diversidade contagiante dos blocos de rua, o Carnaval de Belo Horizonte oferece uma rica variedade de manifestações culturais e festivas que complementam a experiência dos foliões, transformando a cidade em um palco de celebração e alegria.

Os desfiles de escolas de samba, tradição importante do Carnaval de Belo Horizonte, apresentam enredos, fantasias e sambas-enredo elaborados, com agremiações que se esforçam para apresentar um espetáculo grandioso e emocionante.

Os blocos caricatos, manifestação única do Carnaval de Belo Horizonte, são grupos de amigos que se fantasiam com temas específicos e desfilam pelas ruas, representando personagens e histórias com muita criatividade e irreverência.

A abertura oficial do Carnaval de Belo Horizonte, o Kandandu, é um encontro de blocos afro que celebra a cultura afro-brasileira e a igualdade racial, com muita música, dança e alegria.

A Corte Momesca, composta pelo Rei Momo e pela Rainha do Carnaval, representa a alegria e a irreverência da festa, participando de diversos eventos e desfiles durante o Carnaval.

Eventos paralelos, como shows, festas, bailes e concursos de fantasia, complementam a programação oficial do Carnaval, oferecendo opções de diversão para todos os gostos e idades.

Os ensaios de blocos, que acontecem durante todo o ano, abertos ao público, preparam os foliões para o Carnaval e permitem que todos se juntem à festa.

Essas são algumas das manifestações culturais e festivas que acontecem em Belo Horizonte durante o Carnaval. Além dos blocos de rua, a cidade oferece uma variedade de opções para quem quer aproveitar a folia e celebrar a cultura popular.



Portanto, separe sua roupa para dança e prepare-se para momentos de muita diversão!