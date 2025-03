O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, promove um show especial da cantora Aline Crispim no Palco Sesc, no dia 27 de março, às 19h. O evento acontece no teatro da Unidade Sesc em Juiz de Fora, localizado na avenida Barão do Rio Branco, 3.090, no Centro da cidade.

A cantora juiz-forana levará ao palco um repertório variado, mesclando canções autorais e interpretações de grandes artistas, como Sandra de Sá, Dona Ivone Lara, Elza Soares, Jorge Aragão e Gilberto Gil.

Os ingressos para a apresentação são solidários e devem ser trocados antecipadamente na Central de Atendimento da unidade por um litro de leite longa vida. A iniciativa tem como objetivo arrecadar doações para o Programa Sesc Mesa Brasil, que auxilia comunidades em situação de vulnerabilidade social. A capacidade do teatro é de 120 pessoas, garantindo uma experiência intimista e especial ao público.