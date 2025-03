Aos 29 anos, Gustavo Bacchini é um nome em ascensão na cena artística de Juiz de Fora e além. Natural da cidade mineira, ele começou sua jornada no universo das artes dramáticas ainda jovem, e desde então não parou de se reinventar, seja nos palcos ou nas redes sociais. Seu talento e dedicação aos projetos culturais têm sido notados por públicos cada vez mais diversos, levando-o a se destacar como um dos artistas mais promissores da região.

Tudo começou em 2013, quando Gustavo, com apenas 18 anos, teve sua estreia como ator no espetáculo A Cidade da Felicidade, do Mergulhão Teatral para Jovens do Grupo Divulgação. No palco, ele deu vida ao personagem Felicinho, um dentista que marcaria o início de sua trajetória no teatro. Desde a infância, o artista já dava sinais de sua paixão pelas artes cênicas. Nas brincadeiras de criança, um simples pique-esconde se transformava em uma cena, com direito a direção e criação de personagens. Esse impulso criativo, que marcou sua infância, moldaria sua carreira futura.

Formado em Produção Cênica pela Faculdade Machado Sobrinho em 2016, Gustavo rapidamente se destacou no meio artístico. Ao longo dos anos, trabalhou com renomados diretores e atores, como Rodrigo Portella e a atriz Françoise Forton, sempre aprimorando sua técnica e ampliando sua visão sobre a arte teatral. Atualmente, ele se apresenta no espetáculo Seu Zé, no qual interpreta o icônico Zé Pelintra. Com direção de Gabriel Bittencourt, a peça já está em sua segunda temporada, levando a história para os palcos de várias cidades do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, São Paulo e, claro, Minas Gerais.

FOTO: Arquivo Pessoal - Gustavo Bacchini - Gustavo Bacchini

Em paralelo ao teatro, Gustavo também se destaca por seu trabalho nas redes sociais. Seu projeto Gugu do Bacchini, criado para as plataformas digitais, tem conquistado uma legião de seguidores. No projeto, o ator realiza entrevistas com personalidades locais e da cena artística de Juiz de Fora, além de cobrir eventos culturais da cidade. O projeto foi iniciado como uma extensão de sua veia criativa e já acumula grande sucesso. No início de 2021, ele criou o programa Clube da Xuka, uma paródia do famoso programa de auditório Xou da Xuxa, onde entrevistava figuras de destaque na internet e na cena cultural. A primeira temporada trouxe nomes como Beto Martine e João Freire, ambos importantes no cenário cultural de Juiz de Fora e além.

Recentemente, Gustavo renovou seu projeto, agora com coberturas de blocos de Carnaval e uma nova roupagem. Os vídeos têm alcançado impressionantes 10 mil visualizações, com entrevistas exclusivas de personalidades como Riquencio, dançarino do DJ Pedro Sampaio, e artistas como MC Xuxu, Bixarte e Titiago, entre outros. A cada dia, novos conteúdos são compartilhados em seu Instagram, com o intuito de dar visibilidade aos movimentos culturais locais. Segundo o próprio Gustavo, o projeto Gugu do Bacchini "está só começando", e promete muito mais.

Além disso, a estreia de seu monólogo autoral Coral, o Menino com Cheiro de Mar é mais uma prova da sua versatilidade. Nesse novo trabalho, Gustavo se lança em uma performance solo que promete emocionar e encantar o público, demonstrando ainda mais sua habilidade em se reinventar no universo das artes cênicas.

Gustavo Bacchini é um exemplo de artista multifacetado e determinado. Seu trabalho, que transita entre o teatro e as redes sociais, não só coloca em evidência sua habilidade cênica, mas também contribui para o fortalecimento e visibilidade da cultura de Juiz de Fora. Para acompanhar o trabalho desse artista inquieto e apaixonado, basta seguir seu perfil no Instagram (@gustavobacchini), onde ele compartilha diariamente novos conteúdos, ampliando ainda mais sua conexão com o público.

Um novo nome que já é um grande nome no cenário artístico, Gustavo Bacchini tem a certeza de que está apenas começando uma jornada repleta de novas descobertas e desafios. A comunidade artística de Juiz de Fora e do Brasil, sem dúvida, está atenta ao que vem por aí.