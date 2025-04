Os artistas, Lô Borges e Beto Guedes, sobem ao palco juntos em Juiz de Fora para dar início à turnê nacional “Esquina e Canções”, que celebra mais de meio século de história musical e a profunda influência do movimento Clube da Esquina. A apresentação acontece no dia 8 de maio de 2025, às 20h, no Terrazzo Centro de Eventos. A classificação etária é de 18 anos, e os ingressos estão disponíveis pelo site da Uniticket.

O show marca um reencontro simbólico e musical entre os dois artistas, que dividirão o palco para celebrar suas trajetórias individuais e a parceria histórica que os uniu no antológico álbum Clube da Esquina (1972) — considerado recentemente, em votação com mais de 250 especialistas, o melhor álbum da MPB de todos os tempos. O disco revolucionou a música brasileira ao mesclar elementos da bossa nova, do rock progressivo e da música latino-americana, com harmonias inovadoras e letras poéticas.

Na apresentação, Lô Borges e Beto Guedes interpretarão seus maiores sucessos em momentos solo, e, ao final, se reencontram no palco para uma apresentação especial em conjunto.