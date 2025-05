Festival de Cinema Ambiental e Gastronomia de Sarandira chega à sua quinta edição em 2025 com novidades importantes: além do tradicional cenário no distrito de Sarandira, o evento também acontecerá no centro de Juiz de Fora, expandindo o alcance de sua proposta de sensibilização ambiental por meio da arte e da cultura.

Realizado pela Associação Carabina Cultural e pela Carabina Filmes, o festival será dividido em duas etapas: de 3 a 5 de junho em Juiz de Fora, e de 6 a 8 de junho em Sarandira, durante a semana do meio ambiente. A programação inclui exibições de filmes, rodas de conversa, debates e ações culturais e educativas voltadas para a sustentabilidade, a gastronomia socioambiental e o desenvolvimento de comunidades mais conscientes e atuantes.

Mostra internacional e premiações

Pela primeira vez, o Sarancine contará com uma Mostra Internacional, que aceitará obras audiovisuais com temática socioambiental de qualquer parte do mundo, desde que estejam legendadas em português e/ou inglês. Os filmes nacionais e internacionais concorrerão ao prêmio do júri oficial em categorias como Melhor Filme Nacional, Melhor Filme Internacional, Direção, Roteiro, Fotografia e Som.

Para valorizar a produção nacional, todos os filmes brasileiros selecionados receberão um cachê simbólico:

Longas-metragens: R$ 1.000

Médias-metragens: R$ 600

Curtas-metragens: R$ 400

A premiação inclui certificados digitais para os vencedores e poderá ser ampliada conforme novas parcerias forem anunciadas.